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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 823 bin 967 tona yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:49
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        Toplanan inek sütü miktarında artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimini açıkladı.

        Buna göre, Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 arttı.

        Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı.

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        Toplanan inek sütü miktarı, Ağustos 2023

        Bir önceki ay 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 9,1 artarak, 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

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