Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi

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Süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığ'nın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine "süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içeren) ürünü de eklendi.

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.