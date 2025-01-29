Sütaş ineklerinin yemleri, onarıcı tarım uygulamalarıyla güçlendirilen topraklarda üretiliyor

Sütaş, çiftliklerinin gübrelerini işleyerek ürettiği organik ve organomineral gübreler ile tarım arazilerini onarıyor, daha verimli hale getiriyor. 2023 yılında, Sütaş’ın tarlalara kazandırdığı organik madde miktarı 51 bin ton oldu. Bu sayede 112 bin dekar arazi daha verimli hale getirildi. Üretilen organik gübreler, ürün verimini artırmanın yanı sıra toprakların organik yapısını zenginleştirip, su ve karbon tutma kapasitesinin artmasını sağlıyor.

Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri dönüştürmeyi esas alan döngüsel iş modeli ile Sütaş, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alıyor ve güçlü sonuçlar elde ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha güçlü hissettiğimiz bu dönemde, gelecek nesillerin gıda güvenliğini sağlayabilmek için tarım ve gıda sektörünün üretimine sürdürülebilir yöntemlerle devam etmesi daha da önem kazanıyor.

Döngüselliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile gıda sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefleyen Sütaş, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.

“Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilir Yarınlara” anlayışıyla yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, iklim değişikliği ile mücadelenin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, “Çiftliklerimizin gübrelerini ve organik atıkları işleyerek elektrik, buhar ve sıcak su elde ettiğimiz biyogaz tesislerimiz ile önemli sonuçlara ulaşıyoruz. 2023 yılında 4 entegre tesisimizde, biyogazdan elektrik üretim kapasitemizi 20,2 MWh’e, termal enerji üretim kapasitemizi de 19 MWh’e çıkardık. Biyogaz tesislerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisi; üretim tesislerimizin tümünün elektrik ihtiyacının yüzde 88’ini karşılıyor. Böylece 2023 yılında, kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan (kapsam 1 ve 2) sera gazı emisyonlarının 3 katından daha fazlasının salımını önlemiş olduk. Ayrıca verimlilik projeleri, süreç optimizasyonları ve yenilenebilir enerji yatırımları ile 2023 yılında bir önceki yıla göre emisyon yoğunluğumuzda yüzde 9 oranında düşüş sağladık.” dedi.