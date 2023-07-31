Süte dair daha önce duymadığınız 16 ilginç gerçek

Sütün fermente edilmesiyle üretilen laktik asit, ölü cilt hücrelerinin atılmasına ve cildin nemlenmesine yardımcı olduğu için cilt bakım ürünlerinde kullanılır.

Kırmızı şarap lekeleri sütle çıkarılabilir. Yapmanız gereken tek şey, etkilenen bölgeyi leke çıkana kadar sütle ıslatmak ve ardından her zamanki gibi yıkamak.

Spirulina adı verilen alglerden yapılmış, protein ve mineral bakımından da yüksek olan mavi-yeşil renginde bir süt türü vardır.

Tüm bitki bazlı süt türleri arasında aromasız yulaf sütü en fazla kaloriye ve karbonhidrata sahiptir.

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İnekler günlük olarak diğer memelilere göre daha fazla süt ürettikleri için inek sütü en çok tüketilen süt türüdür.

Kazein ve peynir altı suyu proteini, inek sütünde bulunan iki protein türüdür. Her ikisi de amino asit içerdiğinden yüksek kaliteli proteinler olarak kabul edilir.