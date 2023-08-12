'Sütlü deniz' ışıkları büyüledi
İspanya'da ışık saçma (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların, su üzerinde kar gibi bir parıltı oluşturduğu sütlü deniz olayı büyüledi
Giriş: 12.08.2023 - 15:54
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İspanya'da 'mareel' olarak da bilinen 'sütlü deniz' olayı gerçekleşti.
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Sütlü deniz, ülkenin Galiçya bölgesindeki Estorde Plajı'nda güzel görüntüler oluşturdu.
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İşte ışık saçma (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların, su üzerinde kar gibi bir parıltı oluşturduğu biyolüminesans olayından kareler...
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