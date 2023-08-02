Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Diğer Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde! - Diğer Haberleri

        Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde!

        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İngiltere, İrlanda ve Ukrayna'nın ardından Sırbistan'ı da 15-7 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla alkış alan ve iddiasını ortaya koyan Milliler Fransa'yı 9-5 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harikasınız kızlar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.

        Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.

        REKLAM

        Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.

        Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.

        4'TE 4 GALİBİYET İLE GRUBU LİDER TAMAMLADIK

        D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

        2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"