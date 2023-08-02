Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde! 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İngiltere, İrlanda ve Ukrayna'nın ardından Sırbistan'ı da 15-7 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla alkış alan ve iddiasını ortaya koyan Milliler Fransa'yı 9-5 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi olacak

Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 02.08.2023 - 21:38 facebook

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