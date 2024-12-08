Sutopunda tarihi başarı! Galatasaray ve İzmir BŞB Final Four'da
Sutopu branşında çok önemli bir başarının daha altına imza atıldı. Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.
6-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kalamış Engin Bora Yüzme Havuzu'nda düzenlenen LEN Challenger Cup Kadınlar 2.Eleme Turu Müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü A Grubu'nda mücadele etti. İzmir temsilcisi, müsabakaları namağlup birinci tamamlayarak Final Four biletini kaptı.
Galatasaray Zena Spor Kulübü ise aynı grupta çıktığı müsabakalar sonunda ikinci sırayı alarak Fnial Four'a kalmayı başardı.
Final-Four müsabakalarının düzenleneceği ülke ve tarih ilerleyen günlerde netlik kazanacak.