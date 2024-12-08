Sutopunda tarihi başarı! Galatasaray ve İzmir BŞB Final Four'da - Diğer Haberleri

Sutopunda tarihi başarı! Galatasaray ve İzmir BŞB Final Four'da - Diğer Haberleri

Sutopunda tarihi başarı! Galatasaray ve İzmir BŞB Final Four'da Sutopu branşında çok önemli bir başarının daha altına imza atıldı. Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.

Habertürk Giriş: 08.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL