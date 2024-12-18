Sütte tavsiye fiyatı artırıldı

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlendi. Böylece tavsiye fiyatı daha önceki 14.65 liralık seviyesinden yüzde 17.1 artırılmış oldu.