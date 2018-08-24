Sutton United - AFC Fylde rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Sutton United ile AFC Fylde, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Sutton United 11 puanla 4. sırada, AFC Fylde 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sutton United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. AFC Fylde, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 334 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sutton United kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, AFC Fylde sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sutton United son haftadaki Torquay United müsabasında 0-1 yenildi.

AFC Fylde ise Torquay United maçında 2-0 kazandı.

Sutton United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sutton United, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

AFC Fylde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AFC Fylde, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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