Sütü dolaba böyle koymayın!
Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan meyve ve sebzeler için önemli tavsiyeler...
Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.
Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.
Sirke ve suyu karıştırarak meyvelerinizi taze tutabilirsiniz.
10 kaşık suyla bir kaşık sirkeyi iyice karıştırın. Daha sonra meyveleri içine atın.
Bu yöntem sayesinde meyvelerinizi iki haftaya kadar küften uzak tutarak tazeliğini koruyabilirsiniz.
En kolay bozulan meyvelerden biri olan muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.
Uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, muzları birbirinden ayırarak köklerini streç filmle de sarabilirsiniz.
Taze tutulması zor meyvelerden biri de avokado.
Avakadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.