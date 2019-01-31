Suudi Arabistan 15 aydır süren yolsuzluk karşıtı operasyonu sona erdirdi

200'den fazla prens ve bakan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz-Carlton oteli başta olmak üzere bazı lüks otellerde tutuldu.

Suudi Arabistan'da kraliyet mahkemesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın emriyle başlayan yolsuzluk soruşturmasının sona erdiğini açıkladı.

Kasım 2017'de başlayan soruşturma kapsamında aralarında tanıkların da olduğu 381 kişinin ifadeye çağrıldığı ve 87 kişi ile yapılan anlaşma kapsamında 106 milyar doların toplandığı aktarıldı.

Savcının haklarında birtakım suçlamalar bulunduğu için 56 kişi ile anlaşma yapmayı reddettiği ve 8 kişinin ise anlaşma yapmayı reddetmesi neticesi halen yolsuzlukla suçlandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında serveti 17 milyar doları aşan ve dünyanın en zengin insanlarından olan Prens El Velid bin Talal de tutuklanmıştı.

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: Prensler ve bakanlar gözaltında

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