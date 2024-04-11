Suudi Arabistan'da Al Ittihad forması giyen Hamdallah'a kırbaçlı saldırı!
Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Hilal'in Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Al Ittihad forması giyen Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Hilal'in Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası inanılmaz bir olay yaşandı.
Karşılaşma sonrası Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah, tartıştığı bir taraftara su atarken, taraftar ise yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.
Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.
Al Hilal'e kupayı kaptıran Al Ittihad'ın maçtaki tek golünü Hamdallah atmıştı.