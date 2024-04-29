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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Vitor Pereira! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Vitor Pereira!

        Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, mart ayında elde ettiği başarılı sonuçların ardından Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:19
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        S.Arabistan'da ayın hocası Pereira!
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        Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab takımıyla dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

        Portekizli teknik adam, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un üst üste 5 ay kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.

        Takımıyla mart ayında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik adamı olmayı başardı.

        Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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