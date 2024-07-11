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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

        Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:36
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        Türk gazeteci serbest
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Suudi Arabistan'ın Taif kentinde tutulduğu nezarethaneden salıverildi.

        Demirbaş'ın durumunun Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.

        SÜREÇ

        Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

        U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunuldu.

        Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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