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Suudi Arabistan'dan desteklerini çekiyorlar!

ABD'nin ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları ve bazı önemli firmaları, bu ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenmesi planlanan Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu "Cemal Kaşıkçı" olayı nedeniyle çekmeye devam ediyor.

13.10.2018 - 10:57 | Güncelleme: AA

ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve CNBC ile İngiliz Financial Times gazetesi, Suudi Arabistan'ın büyük umutlarla başlattığı ve "Çöl'deki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansından sponsorluklarını çeken son isimler oldu.

CNN'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, kuruluşun konferanstan sponsorluğunu çektiği belirtilirken, CNBC'nın Twitter hesabından da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında soru işaretlerinin devam etmesi nedeniyle sponsorluğun çekildiği kaydedildi.

Financial Times'ın İletişim ve Pazarlama Müdürü Finola McDonnell da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Financial Times, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Riyad'daki Gelece Yatırım Girişimi konferansına ortaklık etmeyecek." ifadelerini kullandı.

UBER VE ECONOMIST'İN YÖNETİCİLERİ DE KONFERANSTA KONUŞMAYACAK

Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi' de konferansa konuşmacı olarak katılmayacağını açıkladı.

Ayrıca İngiltere Merkezli The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes da konferansa konuşmacı olarak katılma planını iptal ettiğini belirtti.

Konferanstan ilk olarak New York Times Gazetesi sponsorluğunu çekmiş ardından Huffington Post ve Los Angeles Times da sponsorluklarını çeken diğer şirketler olmuştu.

Konferansın diğer ortakları arasında ABD'li Bloomberg ve Fox Business Network, Japonyalı Nikkei ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Al Arabiya yer alıyor. Fox Business Network and Bloomberg'ün sözcüleri Kaşıkçı'nın durumunu takip ettiklerini açıklasa da hala sponsorlukları sürüyor.

Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek konferans, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin petrole bağlılığının bitirilmesi için 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı.

SUUDİ PROJELERE DESTEK ERİYOR

Ayrıca, ABD'nin eski enerji bakanlarından Ernest Moniz ve Avrupa Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını duyurmuştu.

Ayrıca kent inovasyon şirketi Sidewalk Labs'ın kurucusu Dan Doctoroff da NEOM üzerinde çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, SuudiArabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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