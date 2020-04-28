Suudi Arabistan'dan getirilen 252 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi - BURSA

AA

Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bursa'ya getirildi.Merkez Nilüfer ilçesine getirilen 125 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD ekipleri eşliğinde, kendileri için hazırlanan Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.İnegöl ilçesine getirilen 127 kişi de sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından karşılanacak.Polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'dan hava yoluyla ülkemize giriş yapan 127 vatandaşımız sağ salim bir şekilde İnegöl Şirin Hatun Yurdumuza geldiler. 14 gün boyunca ilçemizde misafirimiz olacaklar." dediSuudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen ve karantinaya alınan Mehmet Lamba, "Allah razı olsun. Devletimiz büyük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Devletimize minnettarız." ifadelerini kullandı.