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        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı!

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Shabab maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'in, bir daha ülkede maç yönetmeyeceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:45
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        Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı!
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        Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab - Al Hilal maçındaki yönetimiyle ev sahibi takımın tepkisini çeken Halil Umut Meler'i bir daha maçlarına çağırmayacaklarını söyledi.

        Hakem Komitesi Başkanı Navarro, Suudi basınına yaptığı açıklamada "Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu." ifadelerini kullandı.

        Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti. Türk hakem, Al Hilal'dan Kalidou Koulibaly'yi Al Shabab'dan ise Nader Abdullah Al Sharari'yi kırmızı kartla oyundan atmıştı. Meler ayrıca ev sahibi takımın bir golünü iptal etmişti.

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