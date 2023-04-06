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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jose Mourinho'ya 120 milyon euro yıllık ücret ve 2 senelik sözleşme teklif etti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    İtalyan basınının yaptığı habere göre, Suudi Arabistan Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon euro teklif etti.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Yapılan teklifte, Mourinho isterse 1 sezonun ardından sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu aktarıldı.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, teklifi kabul etmesi halinde futbol tarihinin en fazla kazanan teknik direktörü olabilir.

     
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Ayrıca teklif kabul edilmesi halinde Mourinho, Roma'dan sezon bitmeden ayrılmak zorunda kalabilir.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Tecrübeli teknik adamla, Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nassr kulübününde ilgilendiği ve şu anki teknik direktörleri Rudi Garcia'nın sezon sonunda ayrılması muhtemel olduğu söyleniyor.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Tottenham'dan ayrılıp Roma'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı geçen sene UEFA Avrupa Konferans Ligini kazanmıştı.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

    Portekizli teknik adamın, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitiyor.
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!
  • Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya çılgın teklif!

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