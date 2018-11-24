Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'nın Twitter hesabından birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra işkenceye uğradığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da aralarında kadınların da bulunduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra sorgu sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştığı iddia edilmişti.

Uluslararası Af Örgütünün, çarşamba günü üç ifadeye dayandırarak yayımladığı açıklamada, mayıs ayından bu yana haklarında herhangi bir suçlama olmadan keyfi biçimde Suudi Arabistan'ın Dhahban Cezaevi'nde gözaltında tutulan aktivistlerin, defalarca elektrikle ve kırbaçlanarak işkenceye uğradığı, bazılarının yürüyemez veya ayakta duramaz hale geldiği, ellerinin titrediği ve vücutlarında izler kaldığı öne sürülmüştü.

İfadelerden birinde, cezaevinde bir aktivistin tavana asıldığından, bir kadının maske takan sorgucuların cinsel tacizine uğradığından, aktivistlerden birinin birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğundan söz edilmişti. Dhahban Cezaevi yetkililerinin aynı zamanda aktivistleri, aile üyelerine yaşananları anlatmamaları konusunda uyardığı savunulmuştu.

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