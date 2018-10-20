SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Suudi Arabistan
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Suudi Arabistan'dan son dakika Kaşıkçı açıklaması!

Son dakika... Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama geldi. "1 şüphelinin Kaşıkçı için İstanbul'a gittiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

20.10.2018 - 14:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama geldi. "1 şüphelinin Kaşıkçı için İstanbul'a gittiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Konsoloslukta Kaşıkçı ilke şüpheliler arasında kavga çıkmış. Şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmış. Gözaltındaki 18 Suudi vatandaşının soruşturması sürüyor. Suçlular Suudi Arabistan'daki mahkemelere intikal ettirilecek. Olayla

Suudi Arabistan Krallığı yetkili kaynaklarından yapılan açıklamada;

Suudi vatandaşı Cemal B. Ahmed Kaşıkçı'nın kaybolma davasını Suudi Arabistan Yüksek Makamları yakından takip etmiş, konu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemleri başlatmıştır. Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen Krallık, 6 Ekim 2018 tarihinde, soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye'ye bir güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan Krallığı ile Kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik komisyonu kurularak, Türk güvenlik yetkililerinin SAK İstanbul Başkonsolosluğu ile Başkonsolosluk Rezidansına girişine izin vermiştir.

Bu bağlamda, İki Kutsal Mescid Hizmetkarı Kral Salman bin Abdülaziz'in 03.02.1440 tarih ve 5709 sayılı talimatı doğrultusunda Başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olay ile ilgili bilgilerinin ve ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır, ki bu arada daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi.

Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla Başsavcılığın başlattığı ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulguların bulunduğundan şüphelinin Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir.

Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda bulunduğu sırada kendisi ile şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve batandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuşturç Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır.

Bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşı ile yapılan soruşturmalar devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemeler intikal ettirileceğini vurgular.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 18 dakika önce
    yaw yeter ne kaşıkçı imiş
  • Misafir 22 dakika önce
    Adamlar dünyanın aklıyla dalga geçiyorlar.
  • Misafir 22 dakika önce
    gaddarsınız vicdan yok sizde.
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X