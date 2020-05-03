Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlardan devlete teşekkür

AA

Yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çorum'daki öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlar, hem tahliye süreci hem de yurtta sunulan imkanlar için yetkililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'dan 14 Nisan'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a, buradan da Çorum'a getirilen 314 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'ndaki karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'daki 21 günlük karantina süresinin ardından Çorum'daki yurtta 14 gün gözlem altında tutulan ve tüm ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, gerek Türkiye'ye getirilirken gösterilen hassasiyetten gerekse 5 yıldızlı otel konforunda misafir edildikleri yurtta kendilerine sunulan imkanlardan dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Yazdıkları mektupların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla teşekkürlerini bildiren vatandaşlardan bazıları da duygularını AA muhabirine aktardı.

Yurtta kalan vatandaşlardan Ali Ekber Akın, kendileri adına bu süreci sorunsuz atlattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'ye getirilirken birbirlerine "acaba bundan sonra ne olacak, nerede kalacağız" şeklinde birçok sorular sorduklarını anlatan Akın, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Karantina süresi çok güzel geçti. Çok şükür evimize gidiyoruz. 14 gün de evlerimizde kalacağız. Allah büyüktür. Sonra da işimize devam edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde evimize gideceğiz, çocuklarımıza kavuşacağız. Buradaki tüm imkanlar çok güzeldi. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Bana 'bu şartlar altında 14 gün daha kalacaksınız' deseler yine kalırım"

İzmirli Cem Çetin de sıkıntılı bir süreci hem Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları hem de yurtta görevli personelin özverisiyle sorunsuz atlattıklarını belirtti.

"Türkiye'ye gelirken bu kadar detaylı hazırlık yapılacağını beklemiyorduk." diyen Çetin, "Yapılanları görünce çok şaşırdık. Temizlikten tutun da yemeklerimize, sağlık hizmetine kadar her şey sorunsuzdu. Bana 'bu şartlar altında 14 gün daha kalacaksınız' deseler yine kalırım. İnşallah bu hastalığı devletimiz ve milletimiz el ele hızlı bir şekilde atlatırız. Hükümetin çalışmaları ve Sağlık Bakanımızın çabası takdire şayan. Dünyada, bu süreçteki hizmetler bakımından birinci sıradayız sanırım. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Mükemmel bir yere getirdiler bizi. Tahmin bile etmiyorduk"

Karantina sürecinin ardından Samsun'daki evine giden Cafer Nazif de çok güzel ağırlandıklarını vurgulayarak, "Burada, beklemediğimizi bulduk. 5 yıldızlı otel gibi hizmet ettiler. Bunu dile dökmek bile zor. Çok duygulanıyoruz. Mükemmel bir hizmet oldu. Mükemmel bir yere getirdiler bizi. Tahmin bile etmiyorduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşların birçoğu da evlerine dönerken yazdıkları mektuplarla kendilerine bu şartları sağlayan devlet büyüklerine ve Çorum'daki yetkililere teşekkür etti.