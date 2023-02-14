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Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev

Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere 3 bin konteyner ev göndereceğini duyurdu. Ayrıca ülkedeki yardım kampanyasında 94 milyon dolar bağış toplandı.

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev
AA

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuştu.

Depremlerin kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'de yol açtığı felaketin büyüklüğüne işaret eden Rabia, "İlk etapta Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde 3 bin geçici ev (konteyner) yapacağız." dedi.

Konteyner evlerin önceliğine göre hangi bölgelerde olacağına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran Rabia, "Bu konutları ilk etap için söylüyorum. Bundan sonra başka etaplar da olacak." diye konuştu.

Acil ve çok hızlı olarak bölgedeki insanların kullanımına sunulacak bu konteyner evlerin her birinin 5-6 kişilik olacağı bilgisini paylaşan Rabia, sonrasında bölgenin yeniden imarı için atılacak adımların ise detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Rabia, bölgedeki felaketin büyüklüğünün ve on binlerce insanın barınma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

YARDIM KAMPANYASINDA TOPLANAN PARA 94 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattıkların yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Rabia, felaketin büyüklüğünden dolayı yardım çalışmalarını haftalarca belki de aylarca sürdüreceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın, yardımlarıyla deprem bölgelerine ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söyleyen Rabia, şu anda bölgeye geçici çadırlar da ulaştırdıklarını aktardı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım miktarı ise açıklanan son verilere göre 355 milyon 192 bin 630 riyale (yaklaşık 94 milyon dolar) ulaştı.

Fotoğraf: AA

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