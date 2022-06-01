Suudi Arabistan'dan 'Ukrayna savaşı' açıklaması 0:00 / 0:00

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Ferhan, ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Başkent Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı ofisinde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunu güçlendirmenin yanı sıra bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bin Ferhan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret ederek, Suudi Arabistan'ın krize siyasi bir çözüm bulunmasına katkı sağlamak için gerekli çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Ülkesinin tutumunun uluslararası hukuka dayalı olduğunu belirten Suudi Arabistanlı Bakan, krizi sona erdirmek, güvenlik ve istikrarı sağlamak için siyasi çözüme ulaşma çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Suud bin Muhammed es-Sati, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı Abdurrahman er-Rassi ve Suudi Arabistan'ın Moskova Büyükelçisi Abdurrahman el-Ahmed de hazır bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bahreyn ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelmişti.