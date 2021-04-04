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Suudi Arabistan'dan Ürdün'e "güvenlikle ilgili alınan tüm kararlarda yanındayız" mesajı

Suudi Arabistan yönetimi, ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda Ürdün'ün yanında olduğunu açıkladı

Suudi Arabistan'dan Ürdün'e
AA

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün yanında yer aldığı" ifade edildi.

GÜVENLİK VE İSTİKRARIN SÜRMESİ TEMENNİSİ

Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in dördüncü eşinden olan en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

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