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        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Vitor Pereira'yı duyurdu! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Vitor Pereira'yı duyurdu!

        Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:13
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        İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!
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        Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni adresi resmen açıklandı.

        Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

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