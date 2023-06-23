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Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası planlarını rafa kaldırdı. Ev sahipliği için FIFA'ya teklif yapmayı planlayan Suudi yönetimi, adaylıktan vazgeçti.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre kararda Portekiz'in İspanya ile birlikte kampanya yürütmesi etkili oldu.

2030 Dünya Kupası için şu ana kadar iki teklif yapıldı. İspanya, Portekiz ve Fas'ın yanı sıra Arjantin, Uruguay ve Şili turnuvayı ortak düzenlemek istiyor.

Öte yandan; 2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada birlikte ev sahipliği yapacak.