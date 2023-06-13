AA

Suudi Arabistan, Türk şirketlerinin ve yatırımcılarının önemli odak noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu içerisinde yer alan Kalkınma Planı da Türk şirketleri için bu pazarda alan açıyor. Bu kapsamda, iki ülke arasında gerçekleştirilen B2B görüşmeleri ve resmî ziyaretler ihracat rakamlarına da yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 56 katına çıkarak 2 milyon 926 bin dolardan 166 milyon 504 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan, söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 26. ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülke ayrıca mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 5. ülke oldu. Türkiye'nin söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a dış satımı 163,6 milyon dolar arttı.

EN FAZLA İHRACATI HALI SEKTÖRÜ YAPTI

Suudi Arabistan'a mayıs ayında en fazla ihracatı 27,2 milyon dolarla halı sektörü yaptı.

Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri 16,4 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 15,4 milyon dolar, makine ve aksamları 12,9 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 11,6 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 11 milyon dolar, elektrik ve elektronik 10,8 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 10,3 milyon dolar, madencilik ürünleri 9,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 8,2 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a en az ihracatı ise 19 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 37 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 358 bin dolarla fındık ve mamulleri, 852 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 930 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri yaptı.

Suudi Arabistan'a değer bazında ihracatını en fazla artıran sektör de 27,2 milyon dolarla halı sektörü oldu.

Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri 16,3 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 15,2 milyon dolar, makine ve aksamları 12,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 11,6 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Ülkeye geçen yıl hiç ihracat gerçekleştirmeyen süs bitkileri ve mamulleri, fındık ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile diğer sanayi ürünleri sektörlerinin ürünlerine bu sene talep geldi.

Suudi Arabistan'a, İstanbul'dan 70,5 milyon dolar, Gaziantep'ten 28,6 milyon dolar, Bursa'dan 8,6 milyon dolar, Ankara'dan 8,3 milyon dolarlık, Hatay'dan 6,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, mayıs ayında sektörlerin Suudi Arabistan'a ihracatı şöyle:

1 - 31 Mayıs SEKTÖR 2022 (BİN DOLAR) 2023 BİN DOLAR Halı 21,67 27.186,32 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 73,73 16.357,39 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 223,06 15.374,88 Makine ve Aksamları 635,24 12.912,72 Demir ve Demir Dışı Metaller 40,55 11.617,32 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 547,73 10.965,22 Elektrik ve Elektronik 181,69 10.830,64 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,81 10.339,05 Madencilik Ürünleri 97,17 9.108,81 Otomotiv Endüstrisi 235,05 8.247,33 İklimlendirme Sanayii 41,52 7.852,65 Çelik 235,39 5.280,00 Mücevher 34,28 4.258,56 Tekstil ve Hammaddeleri 334,30 4.231,05 Deri ve Deri Mamulleri 20,39 2.716,82 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1,49 2.032,53 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 1.784,54 Zeytin ve Zeytinyağı 8,41 1.759,66 Meyve Sebze Mamulleri 64,33 1.311,05 Yaş Meyve ve Sebze 0,00 930,58 Kuru Meyve ve Mamulleri 129,32 852,73 Fındık ve Mamulleri 0,00 358,91 Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 37,73 Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 19,83 Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 0,00