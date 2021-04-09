Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı, ülkesinin, Kudüs üzerinde vesayet amacı gütmediğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı, ülkesinin, Kudüs üzerinde vesayet amacı gütmediğini söyledi

Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, ülkesinin, Kudüs üzerinde vesayet hakkı elde etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı, ülkesinin, Kudüs üzerinde vesayet amacı gütmediğini söyledi
AA

Rusya el-Yevm televizyon kanalında programa katılan Faysal, Ürdün'de yaşanan gelişmeler, Kudüs üzerindeki vesayet iddiaları, Türkiye ile ilişkiler ve İsrail'le normalleşme gibi konularda sorulan soruları yanıtladı.

Suudi Arabistan'da sadece Müslümanlar için değil kendi vatandaşları için de kıvanç kaynağı olan çok sayıda kutsal mekan bulunduğunu ifade eden Faysal, "Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Suudi Arabistan'ın Kudüs üzerinde vasi olma gibi bir hedefi yok." dedi.

Eski İstihbarat Başkanı Faysal, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeye ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, sadece komşu ülkelerle değil tüm dünya ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışmıştır. Türkiye de bizim muhitimizde bir komşu ülkedir. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyileşme konusunda da Suudi Arabistan her zaman, iç işlere karışılmayan ilişkileri memnuniyetle karşılar. Bunu sadece Türkiye'den değil tüm dünya ülkelerinden istiyoruz."

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturma açılması kararıyla ilgili de konuşan Faysal, bunun bir iç mesele olduğunu ve Suudi Arabistan'ın yaşanan bu olaylarda Kral 2. Abdullah'a ve Haşimi yönetimine desteğini açıklayan ilk ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Faysal, İsrail'le normalleşme konusunda ise Suudi Arabistan'ın, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması" üzerine kurulu tavrından vazgeçmediğini ve bunu her zaman yinelediğini belirtti.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Ürdün'ün Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME