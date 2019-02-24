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Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud, eski Washington Büyükelçisi olan babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve geldi.
Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk kez kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı atadı.
Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın olan Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi babası Prens Bender bin Sultan bin Abdulaziz'den beş dönem sonra aynı göreve geldi.
Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, kadın haklarıyla ilgili bir takım adımlar atılırken, kadınların istihdam piyasasına katılımının arttırılması hedefleniyor. Prenses Rima'nın ilk kadın büyükelçi olarak atanmasının da bu çerçevede atılan bir adım olduğu ifade ediliyor.
DİPLOMAT BİR AİLEDEN GELEN PRENSES RİMA
1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun oldu.
Diplomat bir aileden gelen Prens Rima'nın (44) babası Bender bin Sultan, 1983 yılında devraldığı Washington Büyükelçiliği görevini 2005 yılına kadar yürüttü. Prenses'in dayısı Turki el-Faysal da Bender bin Sultan'ın hemen ardından devraldığı Washington Büyükelçiliğinde 2 yıl boyunca görev yaptı.
Prenses Rima'nın 2015 yılında vefat eden ve "Suudi diplomasisinin prensi" olarak bilinen diğer dayısı Suud el-Faysal da yaklaşık 40 yıl Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.
Rima, 2014 yılında ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes tarafından en güçlü 200 Arap kadını listesinde yerini aldı. Aynı yıl Fast Company dergisi de Prenses'i "en yaratıcı insanlar" listesine dahil etti.
Suudi Ulusal Yaratıcılık Girişimi Danışma Konseyi ve Uber Küresel Danışma Konseyi gibi bazı bölgesel ve küresel danışma konseylerinde çalışan Rima, 2016 yılında Spor Genel Kurulunun kadınlar bölümünde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek, hükümetin çalışma alanına girmiş oldu.
Rima, 2017 yılında Muhammed bin Raşid Al Mektum Spor Yaratıcılığı ödülüne hak kazandı.
Prenses, geçen ay da İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda ve New York'ta gerçekleştirilen bir forumda ülkesini temsil etti.
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