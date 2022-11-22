Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği Arjantin'i şaşkına uğrattı! İki gol iptal edildi
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği Arjantin'i şaşkına uğrattı

Arjantin, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelirken Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği, Arjantin'i şaşkına uğrattı. Arjantin ilk 35 dakikada 7 kez ofsayta düşerken iki golleri ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği Arjantin'i şaşkına uğrattı! İki gol iptal edildi

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubunda yer alan Arjantin ve Suudi Arabistan takımları, Lusail Stadyumu'nda karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği ise Arjantin'i şaşkına çevirdi.

Savunma hattını beklentilerin aksine epey öne kuran Suudi Arabistan'ın savunmacıları zaman zaman daha da öne adımlar atarak Arjantinli yıldızları ofsaytta bırakmayı amaçladı. Arjantin, 10. dakikada penaltıdan bir golle öne geçtiği maçın 35 dakikası geride kalırken tam 7 kez ofsayta düştü.

İKİ GOL OFSAYT NEDENİYLE GEÇERLİLİK KAZANMADI

Arjantin'in 22 ve 27. dakikalarda attığı iki gol de ofsayta kurban gitti. 22. dakikada Papu Gomez'in pasında Messi farkı 2'ye çıkarırken ofsayt kontrolünün ardından gol, geçerlilik kazanmadı.

27'de bu kez Lautaro Martinez'le gol bulan Arjantin için yine aynı senaryo yaşandı ve oyuncunun omzunun ofsaytta olması nedeniyle skor 1-0'da kaldı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ UYGULANIYOR

2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılıyor. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilen 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplıyor. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izliyor.

Dünya Kupası maçlarında topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştiriliyor ve bu sensör, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlıyor.

Görevliler ve sahadaki hakem tarafından onaylanacak kararla ilgili aynı konumsal veri noktaları, daha sonra oyuncuların uzuvlarının pozisyonunu detaylandıran bir 3D animasyona dönüştürülüyor.

Bir ofsayt pozisyonu için en iyi perspektifleri gösterdiği belirtilen bu 3D animasyon, daha sonra stadyumdaki dev ekranlara yansıtılıyor ve ayrıca ekran başındaki tüm seyircileri mümkün olan en net şekilde bilgilendirmek için televizyondan da canlı olarak gösteriliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arjantin Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE! Arjantin Suudi Arabistan maçı izle canlı TRT 1 HD! Arjantin Suudi Arabistan ilk 11'ler ve kadrolar
DÜNYA KUPASI 2022 Maç bir gol var
Aboubakar'dan iddialı sözler: Yazın bunu bir yere!
DÜNYA KUPASI 2022 İddialı sözler: Yazın bunu bir yere!
İngiltere - İran: 6-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 İngiltere farklı başladı!
Senegal - Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 Hollanda son nefeste!
ABD - Galler: 1-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 Galler puanı Bale ile kurtardı!
Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 "Lütfen artık sormayın"
40 binlik Al Thumama Stadı'na 41 bin taraftar! Dünya Kupası'nda 'biletsiz' seyirci iddiası - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 40 binlik stada 41 bin taraftar!
Dünya Kupası'nda "One Love" gerilimi! Geri adım attılar... - Haberler
DÜNYA KUPASI 2022 Batı'dan 'One Love' geri adımı
Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu! Dünya Kupası Haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Açılış gündeme oturdu!
İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
DÜNYA KUPASI 2022 Yürekler ağza geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.