Savunma hattını beklentilerin aksine epey öne kuran Suudi Arabistan'ın savunmacıları zaman zaman daha da öne adımlar atarak Arjantinli yıldızları ofsaytta bırakmayı amaçladı. Arjantin, 10. dakikada penaltıdan bir golle öne geçtiği maçın 35 dakikası geride kalırken tam 7 kez ofsayta düştü.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubunda yer alan Arjantin ve Suudi Arabistan takımları, Lusail Stadyumu'nda karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği ise Arjantin'i şaşkına çevirdi.

27'de bu kez Lautaro Martinez'le gol bulan Arjantin için yine aynı senaryo yaşandı ve oyuncunun omzunun ofsaytta olması nedeniyle skor 1-0'da kaldı.

Arjantin'in 22 ve 27. dakikalarda attığı iki gol de ofsayta kurban gitti. 22. dakikada Papu Gomez'in pasında Messi farkı 2'ye çıkarırken ofsayt kontrolünün ardından gol, geçerlilik kazanmadı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ UYGULANIYOR

2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılıyor. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilen 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplıyor. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izliyor.

Dünya Kupası maçlarında topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştiriliyor ve bu sensör, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlıyor.