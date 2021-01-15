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HaberlerDünyaSuudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin sokağına "Cemal Kaşıkçı Yolu" ismi verilmesi için tasarı sunul
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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin sokağına "Cemal Kaşıkçı Yolu" ismi verilmesi için tasarı sunuldu

ABD'nin başkenti Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesi için Kent Konseyi'ne tasarı sunuldu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin sokağına
AA

Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, Konsey'e Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adının "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gittiğini belirten Pinto, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni ziyaret eden herkes, Kaşıkçı'nın cesaretini anımsayacak. Kaşıkçı, gazeteciliğiyle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunucusuydu." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde gazetecilerin birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Pinto, "Gazetecileri yıldırmaya çalışanların başarılı olmasına izin veremeyiz. Gazetecilik, özgürlüklerimiz ve demokrasi saldırı altında." dedi.

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