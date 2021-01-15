AA

Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, Konsey'e Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adının "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gittiğini belirten Pinto, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni ziyaret eden herkes, Kaşıkçı'nın cesaretini anımsayacak. Kaşıkçı, gazeteciliğiyle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunucusuydu." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde gazetecilerin birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Pinto, "Gazetecileri yıldırmaya çalışanların başarılı olmasına izin veremeyiz. Gazetecilik, özgürlüklerimiz ve demokrasi saldırı altında." dedi.