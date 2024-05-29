Suudi Arabistan, İran devlet televizyonu çalışanı 6 gazeteciyi sınır dışı etti

İran'ın Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliğine bağlı görev yapan devlet televizyonu çalışanı 6 gazetecinin Suudi yetkililer tarafından sınır dışı edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonu çalışanı 4 gazetecinin geçen hafta Mescid-i Nebevi'de çekim yaparken gözaltına alındığı ve birkaç saatlik sorgunun ardından Medine'deki gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Suudi polisinin iki gün sonra da İranlı hacıların bulunduğu oteldeki bir dini törene katılmak isteyen 2 devlet televizyonu muhabirini gözaltına aldığı aktarıldı.