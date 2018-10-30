'Suudi Arabistan Kralı'nın kardeşi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın alternatifi sürgünden döndü'

Prens Ahmed bin Abdulaziz

Suudi kraliyet kaynakları, Kral Selman bin Abdulaziz'in üvey kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz'in ülkesine geri döndüğünü söyledi. Prens Ahmed'in dönüşünü doğrulayan resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Bir süredir kendi tercihiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgün hayatı yaşayan Prens Ahmed'in ülkesine dönüş kararını nasıl verdiğine yönelik bir bilgi paylaşılmasa da prensin güvenliğiyle ilgili bazı garantiler aldığı sanılıyor.

Prens Ahmed, bazı Batılı uzmanlar tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yerine geçebilecek bir kişi olarak görülüyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyunun eleştirilerinin hedefindeydi.

Prens Ahmed'in dönüşüne dair resmi bir açıklama yapılmasa da BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, bu haberin Suudi hanedanına yakın kaynaklar tarafından dolaşıma sokulmasının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geleceğine dair süren tartışmaların bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Geçmişte Suudi Arabistan İçişleri Bakanı olan Prens Ahmed 2012'de İçişleri Bakanı olmuş, 5 ay sonra yerine yeğeni Muhammed bin Nayif atanmıştı.

Prens Ahmed'in "kendi isteğiyle görevi bıraktığı" açıklanmıştı.

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