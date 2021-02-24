Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun başına Türk modacı atandı

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Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Komisyonun başına sektörün önemli isimlerinden deneyimli modacı Burak Çakmak'ın atandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan'daki moda sektörünün geliştirilmesi, ilgili organizasyonların yapılması ve yönetilmesinden sorumlu olacak olan Çakmak, ülkedeki moda endüstrisine finansman ve yatırımın teşvik edilmesi, yerel profesyonellerin ve girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve profesyonel programların geliştirilmesi ve sektörel düzenlemelerle de ilgilenecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 1997'de lisans eğitimini tamamlayan Çakmak, 2013'te San Francisco Eyalet Üniversitesi ile Fransa'daki CERAM Sophia Antipolis arasındaki ortak bir programda İşletme Yüksek Lisansı eğitimi aldı.

Önde gelen moda şirketlerinde uzman ve iş stratejist olarak 20 yıllık deneyimi bulunan, Dijital Moda Grubu ve THEAN.co'nun kurucu ortaklarından Çakmak ayrıca, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında (UNCTAD) sürdürülebilirlik danışmanı olarak görev yaptı.

Çakmak göreve gelmeden önce, New York'taki Parsons School of Design'ın Moda bölümünün başında dekan olarak görev yapıyordu.