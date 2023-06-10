AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi temsilcilerinden oluşan 6+6 Komitesi'nin Fas'taki toplantılar neticesinde seçim kanunlarını onaylamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Libyalı tarafların ülkedeki krizi sona erdirme, güvenlik ve istikrarı güçlendirme yolunda önemli bir adım olan seçim kanunlarına resmi imza atmaları temennisinde bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Libya'nın bölgesel ve uluslararası çapta aktif bir devlet olmasını desteklediği, halkın kalkınma ve refah yönündeki beklentilerinin karşılanmasını önemsediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Taslak, komite üyeleri tarafından onaylanmasına rağmen henüz Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tarafından resmi imzalar atılmadı.