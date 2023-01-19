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Suudi Arabistan Maliye Bakanından 'kırılgan ülke' açıklaması

İmzalanan swap anlaşması kapsamında aralık ayında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatıran Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan 'kırılgan' olarak gördükleri ülkelere sağladığı yardımların bir parçası olarak Pakistan, Türkiye ve Mısır'a destek vermek için çeşitli kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi. Bu ülkelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti

Suudi Arabistan Maliye Bakanından 'kırılgan ülke Türkiye' açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bulunduğu Davos'ta Bloomberg televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Cedan, Suudi Arabistan'ın 'kırılgan' olarak gördüğü ülkelere sağladığı yardımların bir parçası olarak Pakistan, Türkiye ve Mısır'a destek vermek için çeşitli kurumlarla birlikte çalıştığını söyledi.

Söz konusu ülkelere destek vermeye devam edeceklerini ve yoğun bir şekilde yatırım yaptıklarını ifade eden Muhammed el-Cedan, "Yatırım fırsatları aramaya devam edeceğiz. Bu ülkelerde istikrarı sağlamak çok önemli" dedi. Ülkesinin Pakistan'a 10 milyar dolarlık yeni yatırım yapmak istediğini söyledi.

Cedan aralık ayında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki swap anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırdığını duyurmuştu.

FARKLI PARA BİRİMLERİYLE TİCARETE AÇIK

Bunun yanında ABD Doları dışındaki para birimleriyle ticarete açık olduklarını ifade eden Cedan "Ticaret anlaşmalarımızı dolar cinsiden mi Euro mu yoksa Suudi Riyali mi cinsinden mi imzalayacağımızı tartışmakta bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELECEK YIL ENFLASYON BU KADAR YÜKSEK OLMAYACAK'

Cedan "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde de konuştu. Ülkesinin petrol piyasalarındaki ihtiyacı karşılamak gibi çeşitli konularda uluslararası alanda istikrarı artırmaya yönelik adımlar attığını anlatan Cedan, dünyada yaşanan enflasyona değindi.

"Muhtemelen gelecek yıl enflasyon bu kadar yüksek olmayacak" diyen Cedan, 2021'in ortalarından bu yana uluslararası çapta tüketici fiyatlarında artışa neden olan küresel enflasyonu tahmin ederek önlem aldıklarını söyledi.

Cedan, Suudi Arabistan hükümeti ve Merkez Bankasının aldığı kararlar sayesinde ülkedeki temel tüketim maddesi fiyatlarını yönetebildiğini ve o dönem diğer ülkelere nazaran daha ılımlı bir enflasyon oranı açıklandığını dile getirdi.

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