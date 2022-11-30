2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Meksika kozlarını paylaşıyor. STAT: Lusail Stadı

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT Spor Suudi Arabistan: Al Owais; Al Ghannam, Al Amri, Al Tambakti, Al Bulayhi, Al Hassan, Kanno, Abdulhamid, Al Brikan, Al Shehri, Al Dawsar Meksika : Ochoa, Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez, Pineda, Álvarez, Chávez, Lozano, Martin, Vega

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu. Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.

Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.