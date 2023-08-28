Suudi Arabistan Milli Takımı, Roberto Mancini'ye emanet

Son olarak İtalya Milli Takımı'nın başında olan İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini'nin adresi de Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın başına Mancini'nin getirildiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın, 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

58 yaşındaki teknik direktör, İtalya Milli Takımı dışında Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit'i çalıştırdı. Roberto Mancini, İtalya ile Avrupa şampiyonluğu da yaşadı.