Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

AA

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri, Husilerin, ülkenin batısındaki El-Muha kentine attığı balistik füzeyi imha etti.

Açıklama daha fazla bilgiye yer verilmedi. Konuya ilişkin Husilerden açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.