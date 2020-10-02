Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin El-Muha kentine yönelik füze saldırısını engelledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti
AA

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri, Husilerin, ülkenin batısındaki El-Muha kentine attığı balistik füzeyi imha etti.

Açıklama daha fazla bilgiye yer verilmedi. Konuya ilişkin Husilerden açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Çavuşoğlu: Ermenistan'ın bir karar vermesi lazım - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu: Ermenistan'ın bir karar vermesi lazım
Son dakika... Merkel'den Türkiye açıklaması!
DÜNYAMerkel'den Türkiye açıklaması!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı! - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun ...
Son dakika! Akar'dan Karabağ'da ateşkes çağrılarına yanıt!
DÜNYAAkar'dan Karabağ'da ateşkes çağrılarına yanıt!
Esad, İdlib'de 'kimyasal oyun' peşinde! - Haberler
DÜNYAEsad, İdlib'de 'kimyasal oyun' peşinde!
Son dakika Azerbaycan Ermenistan haberi! Ermenistan: Karabağ'da ateşkese hazırız
DÜNYAErmenistan: Karabağ'da ateşkese hazırız
ABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti
DÜNYAABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti
Son dakika! Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! İşte Azerbaycan Ermenistan son durumu!
DÜNYAAzerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor!
Avrupa Birliği: Türkiye'ye yönelik çift yönlü strateji izliyoruz - Haberler
DÜNYAAvrupa Birliği: Türkiye'ye yönelik çift yönlü ...
Son dakika MSB'den flaş Libya açıklaması!
DÜNYAMSB'den flaş Libya açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X