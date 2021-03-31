AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ortak hava tatbikatı, Pakistan'ın Sargodha bölgesindeki Mushaf Askeri Hava Üssü'nde düzenleniyor.

ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta ülkelerin planlama, hava operasyonları düzenleme ve destek alanlarındaki deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması hedefleniyor.

Ortak hava tatbikatının 9 Nisan'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Tatbikatın ayrıntılarına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan ile ABD, yaklaşık bir ay içinde 3. askeri tatbikata birlikte katılıyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen Tahran yönetimi ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.