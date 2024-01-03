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        Haberler Dünya Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı

        Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı

        Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:45
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        Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ticaret anlaşması
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        Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

        Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

        Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

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