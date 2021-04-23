Suudi Arabistan'dan Lübnan'dan sebze alımına uyuşturucu yasağı 0:00 / 0:00

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan topraklarına uyuşturucu sokmak için başta sebze ve meyve olmak üzere Lübnan ürünlerinin kaçakçılar tarafından kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kaçakçılığı durdurmak için pratikte önlemler alınmaması ve Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliklerini etkileyen her şeyden korumak için, Lübnan'dan sebze ve meyve sevkiyatlarının pazar gününden itibaren ülkeye girişine veya topraklarından geçişine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Lübnanlı yetkililer, Riyad yönetimine gerekli önlemlerin alındığına dair yeterli ve güvenilir garantiler verene kadar uygulamanın yürürlükte kalacağı aktarılan açıklamada ayrıca, benzer uygulamaların gerekliğini değerlendirmek üzere Lübnan'dan gelen diğer ürünlerin de uyuşturucu kaçakçılığından kullanılıp kullanılmadığına dair takibatların yapılacağı ifade edildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Suudi Arabistan tarafının karar hakkında kendilerini bilgilendirdiğini doğruladı.

Bakanlık, ülkenin güvenlik birimlerine, kaçakçılık ve uyuşturucu kullanımını suç sayan Lübnan yasaları ışığında sınır kapılarındaki güvenliği yoğunlaştırarak tüm kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için azami çaba gösterme çağrısında bulundu.