Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları "Filistin'deki son gelişmeleri" görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Ferhan ile Blinken, görüşmede başta "Filistin ile Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ile bunların ciddi insani yansımalarının üstesinden gelmek için gösterilen çabalar" olmak üzere, ortak çıkarların bulunduğu bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.