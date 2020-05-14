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Suudi Arabistan ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 273'e, Yemen'de 12'ye yükseldi.

Suudi Arabistan ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 273'e çıktığı belirtildi.

Toplam vaka sayısının 44 bin 830'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 622 olduğu bilgisine yer verildi.

- Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Aden ve Lahic illerinde birer kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen son 5 vaka ile Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 70'e, can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi.

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