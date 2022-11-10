Suudi Arabistan ve Yunanistan'dan askeri iş birliği görüşmesi 0:00 / 0:00

AA

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kostantinos Floros ile savunma ve askeri alanlarda ortak çalışma ve iş birliği ilişkilerini ele aldı.

AA'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli, ülkeye gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'u resmi tören ile karşıladı.

Görüşmede ikili, savunma ve askeri alanlar başta olmak üzere ortak çalışma ve iş birliği ilişkilerinin yanı sıra ortak önemi haiz konuların ele alındığı belirtildi.