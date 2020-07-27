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Suudi Arabistan Veliaht Prensi: "Kral Selman'ın, Hadi'nin şikayetlerinden daha önemli işleri var"

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesindeki müdahalelerinden şikayetçi olan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye öfke dolu mesajla tepki gösterdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi:
AA

Yemen medyasının bazı kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Hadi, BAE'nin Yemen'deki nüfuzu konusunda Kral Selman bin Abdülaziz ile görüşme talebinde bulundu.

Hadi'nin bu talebini öfkeyle karşılayan Prens Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Hadi'ye bir mesaj gönderdi.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Hadi'nin Riyad'da ikamet ettiği ve meşruiyetinin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini hatırlatan Bin Selman, "Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye bir daha haddini aşmama" tavsiyesinde bulundu.

"Kral Selman'ın, Hadi'nin şikayetlerinden daha önemli işleri var. Hadi ve hükümetinin, BAE'yi Arap Koalisyonu'nun temel ortağı olarak görmeleri ve Yemen'deki meşru müdahalelerini dillendirmemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanan Bin Selman, ayrıca Hadi ve müsteşarlarından BAE'nin Yemen'deki rolüyle ilgili basına demeç vermemelerini istedi.

- "BAE ve Suudi Arabistan Yemen'i paylaşıyor"

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan etmiş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

GGK, 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra adasını ele geçirerek orada sözde özerklik ilan etmiş, hükümete bağlı birlikler ise çekilmek zorunda kalmıştı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, geçen ay Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran yanlısı Husilere karşı Hadi hükümetine destek için Mart 2015'ten beri Yemen'e müdahalelerini sürdüren BAE ile Suudi Arabistan'ın yaptıklarını şu ifadelerle değerlendirmişti:

"Koalisyon ülkeleri Yemen'i paylaşıyor. Suudi Arabistan, El-Mehra ve Sokotra'yı aldı. BAE ise Hadramevt, Aden ve Batı Sahili'ni aldı. Koalisyon, Yemen'e meşruiyeti geri kazandırmak için geldi ona alternatif olmak için değil. Aden'e yapılan darbe Abu Dabi'den yönetildi. Sokotra'daki ise Suudi Arabistan'dan yönetildi."

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