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Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin önümüzdeki 10 yıl içinde Yeşil Orta Doğu Girişimi'ni desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.

Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz
Suudi Arabistan'dan Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne destek
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AA

Bin Selman, bu yıl Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında Mısır ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen 2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısında konuştu.

Riyad'da 2021'de başlatılan girişimin, bölgedeki karbon emisyonlarını azaltmak ve 50 milyar ağaç dikmek için çalıştığını kaydeden bin Selman, ülkesinin, girişimin sekreteryasının genel merkezine ev sahipliği yapmaya ve girişimin projelerini ve genel sekreterliğin bütçesini önümüzdeki 10 yıl boyunca desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunmaya karar verdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de girişimi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde önemli ve mükemmel bir fırsat olarak nitelendirdi.

İklim değişikliklerinden en çok Orta Doğu'nun etkilendiğini aktaran Sisi, mücadele kapsamında daha fazla yatırım, finansman ve yapıcı fikirlerin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da girişimin bölge için önemli bir dönüm noktası olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadele için bir temel teşkil ettiğini, bölgesel ve uluslararası düzeyde pek çok amaca ulaştığını ve ulusal düzeyde fayda sağladığını söyledi.

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 1. Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi, 25 Ekim 2021'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

Veliaht Prens bin Selman, zirvede yaptığı konuşmada, bölgede meydana gelecek fırtınalar için erken uyarı verecek bir merkez kurulacağını açıklamıştı.

Bölgede sürdürülebilir balıkçılık ve bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmur yağdırma için de merkezlerin kurulacağını duyuran Bin Selman, düşük karbonlu döngüsel ekonomi için iş birliği platformu oluşturulacağını ifade etmişti.

Bin Selman, Yeşil Orta Doğu Girişimi'nin gelecekteki çalışmalarını desteklemek için kar amacı gütmeyen Yeşil Girişim Vakfı'nın kurulacağını da sözlerine eklemişti.

Öte yandan Yeşil Orta Doğu Girişimi için 10,4 milyar dolar bütçe ayrıldığı ve bütçenin yüzde 15'inin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ayrıca 23-25 ​​Ekim 2021 tarihleri ​​arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu'na" ev sahipliği yapmıştı.

"Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ve "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" girişimleri, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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