Suudi Bakan Cubeyr, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, hükümetinin, Konsey'in dünyadaki insan haklarını destekleme ve korumadaki rolüne büyük önem verdiğini belirtti.

BM'nin insan hakları mekanizmalarıyla iş birliği yapacaklarını dile getiren Cubeyr, ülkesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rehberliğinde insan hakları alanında pek çok ilerleme katettiğini savundu.

Cubeyr'in konuşmasında gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkati çekti.



ISRARLI SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuşmasının ardından salon dışına çıkan Cubeyr, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin ısrarlı sorularıyla karşılaştı. Cubeyr, cinayet hakkında ve cinayeti soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile iş birliği yapıp yapmayacakları yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıksa da cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.