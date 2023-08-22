Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.
Giriş: 22.08.2023 - 21:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:27
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.
Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.