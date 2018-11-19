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Suudi kadınlardan protesto!

Suudi kadınlar sosyal medyada giymek zorunda oldukları "abaye" denilen siyah çarşaf zorunluluğuna karşı protesto başlattı.

19.11.2018 - 11:59 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Şeriatla yönetilen ve petrol zengini olan Suudi Arabistan dünyada kadınlara yönelik kısıtlamaların en çok olduğu ülke. Suudi Arabistan'da kadınlar geçen Haziran ayında araba kullanma hakkı kazanmıştı. Suudi kadınlar şimdi ise "abaye" giyme zorunlulukların kalkması için mücadele veriyorlar.

Suudi Arabistan'da kanunlar gereği kadınlar, kamusal alanlarda siyah çarşaf giymek zorunda. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Mart ayında CBS kanalına verdiği röportajda, çarşaf giymenin İslam'da zorunluluk olmadığını söylemişti. Selman'ın bu sözleri kıyafet uygulamalarında bir değişiklik yapılacağını hissettirmişti ama hiçbir şey değişmemiş, hiçbir resmi adım atılmamıştı.

Kadınlar sosyal medyada "inside-out abaya"(ters yüz abaye) etiketiyle paylaşım yaparak baskıya karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

Aktivist Nora Abdulkarim twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suudi feministler yaratıcıdır, onlar yeni bir protesto biçimiyle karşımıza çıktılar. Protesto ediyorlar çünkü halk kıyafet baskısı konusunda son derece sessiz" yorumunda bulundu.

Öte yandan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman verdiği röportajda, kıyafet düzenlemesinin sadece siyah abayeleri kaldırmak olmadığını, kadınların istediği gibi saygılı bir şekilde giyinmelerinin mümkün olması gerektiğini belirtmişti.

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